Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Черский
    "Революция здравого смысла " это замечательноИсследователь Май...
  • Eduard
    Это евреям и посвящалось!В Израиле сравнил...
  • Юрий Зубрин
    Меня поражает тот факт -каких ДЕБИЛОВ набирали в Мос ВОКУ.Смотришь и удивляешься -ДЕБИЛ из дебилов!Украина не сможет...

«Возрождение украинского народа возможно лишь в составе России», — Медвечук

«Возрождение украинского народа возможно лишь в составе России», — Медвечук

Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он постоянно демонстрирует полное непонимание международной ситуации, поэтому его не воспринимают всерьез партнеры, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметив, что возрождение украинского народа произойдет только в составе России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх