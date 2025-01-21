Владимир Зеленский всегда был далек от реальной ситуации на фронте, его не интересуют проблемы сограждан, которых он погубил, ему важны лишь деньги, он постоянно демонстрирует полное непонимание международной ситуации, поэтому его не воспринимают всерьез партнеры, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметив, что возрождение украинского народа произойдет только в составе России.