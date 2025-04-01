Фестиваль ´Идет весна победным маем´ прошел в Бобруйском районе.

Фото автораВ рамках туристско-экскурсионной деятельности в поселке Щатково Бобруйского района 29 марта прошел областной профсоюзный фестиваль ´Идет весна победным маем!´, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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