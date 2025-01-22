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«Верим в силу американских аргументов»: Вучич решил искать выходы на Трампа

«Верим в силу американских аргументов»: Вучич решил искать выходы на Трампа

Принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна будет искать выходы на новую администрацию США, чтобы та сняла веденные Байденом 15 января санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).

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