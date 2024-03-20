🌷 Цветущие магнолии, тюльпаны и нарциссы: Чем удивляет Южный берег Крыма этой весной На улице Пушкина в Ялте уже видны все оттенки розового – раньше времени начали расцветать магнолии.
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🌷 Цветущие магнолии, тюльпаны и нарциссы: Чем удивляет Южный берег Крыма этой весной На улице Пушкина в Ялте уже видны все оттенки розового – раньше времени начали расцветать магнолии.