Военное обозрение

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Китайская пресса сообщила о новой операции ЧВК «Вагнер» в Центральной Африке

Китайская пресса сообщила о новой операции ЧВК «Вагнер» в Центральной Африке

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) силами российской ЧВК «Вагнер» была проведена военная операция по эвакуации группы китайских шахтеров-золотодобытчиков.

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