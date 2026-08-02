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Аргументы недели

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При пожаре во Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей

При пожаре во Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сегодня произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:26 утра.

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