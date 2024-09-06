Юбилейную улицу во Владимире сделают шире

Для победы над пробками власти Владимира планируют превратить узкую дорогу в магистраль.Запуск Рпенского проезда на востоке областного центра довольно быстро привел к образованию заторов на Юбилейной улице — на перекрестке с Суздальским проспектом.
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