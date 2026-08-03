Эксперты назвали регионы России, в которых самые плохие дороги

Наиболее неблагополучная ситуация с состоянием автомобильных дорог общего пользования сложилась в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 17,2% региональных, межмуниципальных и местных дорог.
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