Очередные заявления главы киевского нелегитимного режима Владимира Зеленского о необходимости безвозвратного присвоения замороженных российских активов в пользу Украины стали яркой иллюстрацией того, до какой степени дошла трансформация дипломатии в откровенный рэкет.