Бледный филин: Эта птица — повод поверить в сверхъестественное! Несколько причин, почему сова похожа на привидение

Наш сегодняшний братуха, бледный филин, вполне мог бы стать причиной рассказов о привидениях. Очень уж таинственные у него черты! Когда серым прохладным ноябрьским деньком выглянуло солнышко.
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