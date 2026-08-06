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Трамп раскритиковал армии Европы

Трамп раскритиковал армии Европы

Европейские государства уделяли слишком мало внимания подготовке своих вооруженных сил. С такой оценкой перед журналистами в Лас-Вегасе выступил президент США Дональд Трамп, трансляцию его речи вел Fox News.

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