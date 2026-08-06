Трамп раскритиковал армии Европы

Европейские государства уделяли слишком мало внимания подготовке своих вооруженных сил. С такой оценкой перед журналистами в Лас-Вегасе выступил президент США Дональд Трамп, трансляцию его речи вел Fox News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии