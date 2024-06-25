Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии