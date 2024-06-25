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Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России

Теракты в Дагестане как следствие укоренения радикального исламизма в России Проблема исламизации России и исламского радикализма, на который власти пытаются закрывать глаза, с каждым днем становится все более острой.

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Юрий Ильинов
So Beautiful Small Bird Colorfuly❤️
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