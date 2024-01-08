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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветераны Obsidian и BioWare рассказали, как розничные компании способствовали смер...

Ветераны Obsidian и BioWare рассказали, как розничные компании способствовали смер...

Ветераны Obsidian и BioWare рассказали, как розничные компании способствовали смерти изометрических RPGВетераны жанра рассказали, как розничные компании (Best Buy, Walmart, GameStop и другие) способствовали смерти изометрических ролевых игр.

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