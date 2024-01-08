Ветераны Obsidian и BioWare рассказали, как розничные компании способствовали смер...

Ветераны Obsidian и BioWare рассказали, как розничные компании способствовали смерти изометрических RPGВетераны жанра рассказали, как розничные компании (Best Buy, Walmart, GameStop и другие) способствовали смерти изометрических ролевых игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)