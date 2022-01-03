Происшествия

8 подписчиков

В Республике Алтай Дед Мороз и дорожные полицейские провели увлекательную экскурсию для школьников

Продолжая акцию «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции провели пешеходную экскурсию для обучающихся Майминской школы № 3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх