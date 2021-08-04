России не нужно одобрение Запада по поводу развития политической системы: вице-спикер Госдумы

КОПЕНГАГЕН (ИА Реалист). Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную думу из-за установленных российскими властями ограничений на наблюдение за выборами.
КОПЕНГАГЕН (ИА Реалист). Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную думу из-за установленных российскими властями ограничений на наблюдение за выборами.
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