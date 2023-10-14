Собянин: Высокоскоростные поезда на Санкт-Петербург пойдут от "Рижской"

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва - Петербург.Проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург утверждён.
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