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Собянин: Высокоскоростные поезда на Санкт-Петербург пойдут от "Рижской"

Собянин: Высокоскоростные поезда на Санкт-Петербург пойдут от "Рижской"

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва - Петербург.Проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург утверждён.

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