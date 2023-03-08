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Ничья с «Тоттенхэмом» в Лондоне вывела «Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Ничья с «Тоттенхэмом» в Лондоне вывела «Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов «Тоттенхэм» и «Милан» голов не забили – 0:0. После поражения в Италии со счетом 0:1, англичанам нужно было отыгрываться, однако шансов на это у них почти не было – «Милан» уверенно контролировал ход матча.

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