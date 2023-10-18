Куба борется за поставки продуктов питания — министр пищевой промышленности

Об усилиях властей Кубы по обеспечению поставок жизненно важных продуктов питания для стандартной семейной корзины и социального потребления на острове рассказал министр пищевой промышленности республики Мануэль Собрино Мартинес 17 октября в телепрограмме La Mesa Redonda.