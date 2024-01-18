Обыски у членов "Съезда народных депутатов"* проходят в регионах России

Российские правоохранительные органы взялись за "Съезд народных депутатов"* (организация признана нежелательной на территории России), структуру иноагента Ильи Пономарева**, внесенного в список террористов и экстремистов.
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