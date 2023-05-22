В Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля «Урал» с вахтовиками погиб один человек

Прокуратура Хабаровского края контролирует ход расследования уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 21 мая с автомобилем «Урал».
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