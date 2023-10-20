В Госдуме прокомментировали проведение США ядерных испытаний

США провели ядерные испытания в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы показать миру, что Вашингтону всё равно на то, что делается вокруг.