В Госдуме прокомментировали проведение США ядерных испытаний

США провели ядерные испытания в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы показать миру, что Вашингтону всё равно на то, что делается вокруг.
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