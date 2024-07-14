13 персонажей, которых сыграли актеры из разных эпох. А нам теперь спорить, кто лучше

Многие сюжеты настолько популярны, что по ним можно снять не одну киноисторию. И каждый раз зрители будут с восторгом прилипать к экранам, а потом до хрипоты спорить, кому же лучше удалось воплотить образ Белоснежки и злой мачехи или Ромео и Джульетты.