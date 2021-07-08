День семьи, любви и верности: история праздника

В 90-х годах муромцы решили возродить традиции празднования Дня Петра и Февронии. А в 2008 году общественные организации и государственные деятели, Русская Православная Церковь выступили с инициативой закрепить праздник на государственном уровне.
В 90-х годах муромцы решили возродить традиции празднования Дня Петра и Февронии. А в 2008 году общественные организации и государственные деятели, Русская Православная Церковь выступили с инициативой закрепить праздник на государственном уровне.
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