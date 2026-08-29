В Китае начнут выпуск «зеленых» моделей Jeep и Peugeot

Провал на китайском рынке в 2022 году заставил Stellantis свернуть местное производство. Похоже, теперь концерн решил сделать еще одну ставку на Поднебесную, но уже с новым партнером и с упором на электрификацию.
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