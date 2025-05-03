Quant вырос на 8,50% опередив тройку Больших монет

2 мая, на фоне вялой динамики большинства криптовалют, токен Quant (QNT) стал неожиданным лидером рынка, показав рост более 8,5% за сутки и уверенно опередив таких гигантов, как биткоин, эфириум и Solana.
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