Овощи, фрукты, яйца и рыба: на что взлетели цены в Свердловской области

В период с июля 2023-го по июль 2024-го года в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы (+65,6%), помидоры (+58,3%), бананы (+48,7%), яйца (+40,5%), мороженная рыба (+25,8%) и некоторые другие продукты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии