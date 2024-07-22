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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Овощи, фрукты, яйца и рыба: на что взлетели цены в Свердловской области

В период с июля 2023-го по июль 2024-го года в Свердловской области сильнее всего подорожали огурцы (+65,6%), помидоры (+58,3%), бананы (+48,7%), яйца (+40,5%), мороженная рыба (+25,8%) и некоторые другие продукты.

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