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Газета.ру

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Посольство: власти КНР эвакуируют россиян из Тибета, уже выехали 26 человек

Посольство: власти КНР эвакуируют россиян из Тибета, уже выехали 26 человек

Китайские власти совместно с дипмиссией РФ продолжают эвакуацию российских граждан из Тибетского автономного района (ТАР, Западный Китай) из-за наводнения на границе с Непалом.

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