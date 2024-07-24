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Спички - не игрушка

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Грузин-наёмников из ВСУ прищучили свои

Грузин-наёмников из ВСУ прищучили свои

Грузия объявила в розыск 300 робких грузин боевиков «Грузинского легиона»*Об этом в интервью The Insider** сообщил командир террористической группировки Мамука Мамулашвили.

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