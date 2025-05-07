Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиков

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ЭММА

СИЛА была у СССР ‼️ Боялись значит уважали. А тут - ишь! - растявкались. ☝🏻Проеблядство, совершенное над нашей Великой Страной, немыслимо, неохватно для мозга рядового обывателя❗️ (Что ж… меньше общественная психическая травма под соусом желания политических изменений.) И Брысь! свое говнястое мурло от наших ЛЕНИНА-СТАЛИНА‼️