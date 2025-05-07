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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • sylpfide sylpfide
    Мы должны уважать мигрантов, а мигранты нас не должны? А хреново им не будет? Сейчас шнурки погладим и на полусогнуты...Ташкент разбушева...
  • Даша Михайлович
    Сегодня стою на остановке..из 20 человек ждущих автобус,12 мигрантов...это пипец...Ташкент разбушева...
  • yuriy ivanov
    Сейчас капитализм, ... капитализм это утопия, поход в не куда, пропасть, нищета, богатые 20% ,, бедные 80%.   P. S. А...Ленин со Сталиным...

Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиков

Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиков

Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиковЯ думал только у школьников в голове историческая каша.

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Комментарии
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Э
ЭММА
СИЛА была у СССР ‼️ Боялись значит уважали. А тут - ишь! - растявкались. ☝🏻Проеблядство, совершенное над нашей Великой Страной, немыслимо, неохватно для мозга рядового обывателя❗️ (Что ж… меньше общественная психическая травма под соусом желания политических изменений.) И Брысь! свое говнястое мурло от наших ЛЕНИНА-СТАЛИНА‼️
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2 час.
Кошмар
Тема развала Российской империи Временным правительством не раскрыта совершенно. Как и тайные операции Британии в России. Аффтор неглубоко тему изучил. Читайте Николая Старикова - &quot;1917. Разгадка &quot;русской&quot; революции.
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2 час.
yuriy ivanov
Сейчас капитализм, ... капитализм это утопия, поход в не куда, пропасть, нищета, богатые 20% ,, бедные 80%.   P. S. Американцы-ворьё.
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2 час.
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