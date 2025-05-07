Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиковЯ думал только у школьников в голове историческая каша.
Ленин со Сталиным развалили Россию? Немного фактов про большевиков
Комментарии
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Э
ЭММА
СИЛА была у СССР ‼️ Боялись значит уважали. А тут - ишь! - растявкались. ☝🏻Проеблядство, совершенное над нашей Великой Страной, немыслимо, неохватно для мозга рядового обывателя❗️ (Что ж… меньше общественная психическая травма под соусом желания политических изменений.) И Брысь! свое говнястое мурло от наших ЛЕНИНА-СТАЛИНА‼️
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2 час.
Кошмар
Тема развала Российской империи Временным правительством не раскрыта совершенно. Как и тайные операции Британии в России. Аффтор неглубоко тему изучил. Читайте Николая Старикова - "1917. Разгадка "русской" революции.
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2 час.
yuriy ivanov
Сейчас капитализм, ... капитализм это утопия, поход в не куда, пропасть, нищета, богатые 20% ,, бедные 80%. P. S. Американцы-ворьё.
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2 час.
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