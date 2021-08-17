Куда сдать стекло в Рязани на переработку. Адреса

Контейнеры находятся по адресам: улица Шереметьевская, дом №8; Касимовское шоссе, дом №67; улица Затинная, дома №№64-68; Славянский проспект, дом №6; Светлый проезд, дома №№37, 39; улица Урицкого, дом №14; улица Введенская, дом №86 корпус 1; улица 1-я Железнодорожная, дом №56; улица Зубковой, дом №18 корпус 12; улица Преображенская, дом 6; улица Пирогова, дом 8; Коттеджный посёлок «Снегири»; Ресторан «Варенье» рядом с Биатлонным комплексом «Алмаз»; МЦ «4 комнаты», улица Высоковольтная, дом №48А; улица Грибоедова, дом №22; улица Высоковольтная, дом №48 «Медком»; Алеканово, коттеджный посёлок «Сказка в лесу»; Алеканово, улица Озёрная, дом 97.