На севере Астраханской области столкнулись иномарка и автоцистерна. Погибла автоледи

Водителя грузовой фуры срочно госпитализировали. 10 мая в 22:55 на 1131-ом километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Черноярском округе произошла авария: по предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя «Geely», выехала на полосу встречного движения и столкнулась ас автоцистерной под управлением 35-летнего водителя.
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