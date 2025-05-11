На севере Астраханской области столкнулись иномарка и автоцистерна. Погибла автоледи

Водителя грузовой фуры срочно госпитализировали. 10 мая в 22:55 на 1131-ом километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Черноярском округе произошла авария: по предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя «Geely», выехала на полосу встречного движения и столкнулась ас автоцистерной под управлением 35-летнего водителя.