Продажи GeForce RTX 5070 Founders Edition не начнутся 5 марта — карта появится лишь к концу м...

Продажи GeForce RTX 5070 Founders Edition не начнутся 5 марта — карта появится лишь к концу месяцаКомпания Nvidia сообщила обозревателям, что продажи эталонной версии GeForce RTX 5070 Founders Edition не начнутся 5 марта, как было запланировано изначально.