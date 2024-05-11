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«Ман Сити» выиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 28:5. Поражений в лиге нет 21 игру

«Ман Сити» выиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 28:5. Поражений в лиге нет 21 игру

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре. «Ман Сити» одержал в чемпионате семь побед подряд с общим счетом 28:5.

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