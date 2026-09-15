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Мировое обозрение

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Суд вновь запретил Кеннеди-центру размещать имя Трампа на фасаде

Суд вновь запретил Кеннеди-центру размещать имя Трампа на фасаде

Федеральный окружной суд Вашингтона в очередной раз встал на пути у Дональда Трампа, запретив руководству Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди увековечивать его имя на здании.

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