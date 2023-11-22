Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых освободит по соглашению с ХАМАС

Министерство юстиции Израиля огласило список из 300 палестинских заключенных, которых могут освободить согласно договоренности с исламским движением ХАМАС по освобождению израильских заложников из сектора Газа.
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