Исчезновение королевы детектива: тайна 11-дневной пропажи Агаты Кристи раскрыта

Исчезновение знаменитой писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года на протяжении десятилетий считалось неразрешимой загадкой.
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