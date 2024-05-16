«Один заряд – и всё» – эксперт рассказал, когда и как будут уничтожаться мосты через Днепр

Тактическое ядерное оружие может быть применено на Украине в случае затягивания СВО. И, прежде всего, для уничтожения мостов, построенных в советское время и рассчитанных выдерживать удары другими типами боезарядов.
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