Приставы арестовали имущество мастера маникюра из Азнакаево за долг в 140 тысяч рублей

Приставы поймали мастера маникюра из Азнакаево, прятавшуюся от долгов в 140 тысяч рублей. Мастер ногтевого сервиса надеялась скрыться, однако социальные сети помогли раскрыть ее местоположение, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.