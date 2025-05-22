Приставы арестовали имущество мастера маникюра из Азнакаево за долг в 140 тысяч рублей

Приставы поймали мастера маникюра из Азнакаево, прятавшуюся от долгов в 140 тысяч рублей. Мастер ногтевого сервиса надеялась скрыться, однако социальные сети помогли раскрыть ее местоположение, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
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