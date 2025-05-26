Названы условия для введения практической части в ЕГЭ по физике, химии и биологии

Рособрнадзор ведет обсуждения на тему введения практической части в ЕГЭ по физике, химии и биологии. В эксперименте смогут принять участие регионы РФ, которые технически готовы к такому подходу, 26 мая 2025 года ТАСС.
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