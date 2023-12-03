Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в разговоре с корреспондентом Super на красной дорожке фестиваля «Песня года — 2023» рассказал, как принимал роды в автобусе «между Чебоксарами и каким-то городом рядом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии