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Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в разговоре с корреспондентом Super на красной дорожке фестиваля «Песня года — 2023» рассказал, как принимал роды в автобусе «между Чебоксарами и каким-то городом рядом».

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