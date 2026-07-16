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Врач Эсаки рекомендовал воздержаться от еды за три часа до сна

Врач Эсаки рекомендовал воздержаться от еды за три часа до сна

Прекращать прием пищи необходимо минимум за три часа до отхода ко сну. Такими рекомендациями с РИА Новости поделился врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

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