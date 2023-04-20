Лига конференций. 1/4 финала. «Фиорентина» сыграет с «Лехом», «Вест Хэм» против «Гента»

Также в четверг «Вест Хэм» сыграет дома с «Гентом», «Ницца» – с «Базелем». Лига конференций 1/4 финала Ответные матчи Фиорентина Италия – Лех Польша Дата проведения 20 апреля, 19.
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