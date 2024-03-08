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  • Сергей Трофимов
    всех мусульман выслать а пригласить корейцев монгол можно немного китайцевХорошо, но мало: ...
  • Мария
    Что то показывают фото,где мигранты трудятся.Таких мало! Они все на доставках,в кафе,ресторанах,забегаловках,в магази...Хорошо, но мало: ...
  • Михаил Е
    Можно сразу сверху начинать Текслер - ставленник. Или опять царь хороший?В Челябинской обл...

И скоростные магистрали, и 300 сортов колбасы, и триколор над Авдеевкой!

А  вот    вам  в    день  имени  Розы  и  Клары   отрывок  из  замечательной  статьи   замечательной  женщины И.

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