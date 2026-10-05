Хуситы заявили, что установили контроль над двумя районами в провинции Таиз

Контроль над двумя районами в провинции Таиз на юго-западе Йемена установило шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), сообщает 5 октября пресс-служба движения в Telegram-канале.
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