🚨В Крыму столкнулись две легковушки из-за неудачного обгона: пострадал один из водителей ДТП произошло в Красногвардейском районе, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
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🚨В Крыму столкнулись две легковушки из-за неудачного обгона: пострадал один из водителей ДТП произошло в Красногвардейском районе, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.