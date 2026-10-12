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Неблагополучное детство повышает риск ранней смерти во взрослом возрасте

Неблагополучное детство повышает риск ранней смерти во взрослом возрасте

Учёные проанализировали данные примерно 8,5 млн человек из 24 стран и обнаружили связь между условиями детства и риском смерти во взрослом возрасте.

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