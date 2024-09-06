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Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Нет во Вселенной более доверчивой нации, нежели евроукраинская. Она, словно бабёнка, которая не устаёт верить каждому, кто говорит, что точно женится, несмотря на то что, если всех обещавших поставить друг на друга, можно добраться до стратосферы.

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Комментарии
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V
Valerij
Юморной текст.
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Как точно подмечена ущербность сией ветви славянской нации.....за 34 года некой самостийности от своего ума,украина деградировала до такой степени,что вряд ли ближайшие лет 50 их можно будет привести в нормальное состояние стояния.....всю жизнь на коленях🙄🙄🙄
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3 час.

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