Украина создала собственную высокоточную планирующую бомбу, но есть нюанс

ИО

Игорь Овчаренко

Удивляет наш ГЕНШТАБ. Два года идёт война .а завод в Кривом Роге постоянно работает, льют металл, А это и бомбы, и снаряды, и танки ит.д. Можно только удивляться ведению войны нашим ГНЕШТАБом.