«Лукойл» и «Роснефть» повысили суточные лимиты продажи бензина в Воронеже Крупнейшие федеральные сети АЗС скорректировали ограничения на отпуск топлива в розницу.
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«Лукойл» и «Роснефть» повысили суточные лимиты продажи бензина в Воронеже Крупнейшие федеральные сети АЗС скорректировали ограничения на отпуск топлива в розницу.
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