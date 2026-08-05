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«Лукойл» и «Роснефть» повысили суточные лимиты продажи бензина в Воронеже

«Лукойл» и «Роснефть» повысили суточные лимиты продажи бензина в Воронеже Крупнейшие федеральные сети АЗС скорректировали ограничения на отпуск топлива в розницу.

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