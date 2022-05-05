Газета.ру

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий икс
    когда будут наноситься удары по Киеву? только обещают...Один человек поги...
  • Konstantin Петров
    Бюджету нужны деньги от штрафов. А пробки на дорогах с лихвой компенсируются уменьшением количества автомобилистов. В...ГИБДД намерена вы...
  • Сергей ЕВ
    МолодцыВ Москве облили к...

Италия хочет внести в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще один объект

Италия хочет внести в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще один объект

Министерство культуры Италии подало заявку включение античной Аппиевой дороги в Список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх