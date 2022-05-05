Италия хочет внести в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще один объект

Министерство культуры Италии подало заявку включение античной Аппиевой дороги в Список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства.
Министерство культуры Италии подало заявку включение античной Аппиевой дороги в Список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства.
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